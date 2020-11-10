Властям Дании пришлось готовить отдельный законопроект для забоя зараженных коронавирусом норок.

Об этом пишет Reuters.

На прошлой неделе власти приступили к началу забоя всей популяции норки в Дании, которая составляет 17 миллионов, одной из крупнейших в мире, заявив, что новый штамм коронавируса может от животных перейти к людям.

Тем не менее, правительство подверглось критике со стороны отрасли и законодателей, которые заявили, что приказ был незаконным, и поставили под сомнение научную обоснованность этого решения.

Во вторник Датское ветеринарное и продовольственное управление извинилось перед фермерами, которые разводят норок в письме, заявив, что оно по-прежнему рекомендует забивать животных.

При этом оппозиционные партии заявляют, что отбраковку здоровой норки не следовало начинать до разработки плана компенсации для владельцев и сотрудников ферм. Таге Педерсен, глава датской ассоциации фермеров, занимающихся разведением норок, призвал фермеров продолжать отбраковку, несмотря на правовую неопределенность.

Напомним, что в ночь на четверг, 16 сентября, на трассе в Изюмском районе Харьковской области были найдены останки лося.