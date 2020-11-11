Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что надеется на готовность «многообещающей» вакцины Pfizer к концу года, но отметил, что могут возникнуть трудности с ее транспортировкой, так как препарат необходимо хранить при температуре -70 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает Reuters.

Тедрос Адханом Гебреисус повторил призыв к справедливому распределению вакцины, как только она станет доступной.

Однако необходимость хранить вакцину в очень низких температурах может усложнить программу вакцинации, особенно в регионах Азии или Африки, где климат теплый, расстояния большие, а необходимая инфраструктура может отсутствовать.

Напомним, во всемирной организации здравоохранения рассчитывают, что к весне 2021 года ситуация в борьбе с пандемией коронавируса может серьезно измениться. Основной рассчет на вакцину от заболевания.