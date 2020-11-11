Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство «готов подставить плечо», чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.
Об этом он написал в Facebook.
— Мы понимаем, что любые ограничительные меры влияют на работу части бизнеса. Поэтому в полной мере восстановим и расширим следующие программы поддержки:
- компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 тысяч рабочих мест;
- выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавшие весной этого года;
- вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатываем механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.
11 ноября по инициативе Министерства здравоохранения Украины будем рассматривать изменения в постановление №641, которые предусматривают усиленный карантин выходного дня. Полный перечень ограничений на заседании правительства представит министр здравоохранения Максим Степанов, — написал Денис Шмыгаль.
По его словам, правительство после консультаций с бизнесом и экспертами выбрало такую модель карантинных мероприятий, которая «обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы».
— Франция, Германия, Италия, Польша, Чехия и многие другие страны Европы один за другим объявляют о введении локдауна. Все понимают, что нужно действовать, а карантинные мероприятия — это наиболее действенный инструмент для расторжения цепи заболевания и сохранения жизни людей, — добавил Денис Шмыгаль.
Напомним, Президент Владимир Зеленский заверил, что анонсированный Минздравом карантин выходного дня продлится лишь несколько недель.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство «готов подставить плечо», чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.
Об этом он написал в Facebook.
— Мы понимаем, что любые ограничительные меры влияют на работу части бизнеса. Поэтому в полной мере восстановим и расширим следующие программы поддержки:
- компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 тысяч рабочих мест;
- выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавшие весной этого года;
- вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатываем механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.
11 ноября по инициативе Министерства здравоохранения Украины будем рассматривать изменения в постановление №641, которые предусматривают усиленный карантин выходного дня. Полный перечень ограничений на заседании правительства представит министр здравоохранения Максим Степанов, — написал Денис Шмыгаль.
По его словам, правительство после консультаций с бизнесом и экспертами выбрало такую модель карантинных мероприятий, которая «обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы».
— Франция, Германия, Италия, Польша, Чехия и многие другие страны Европы один за другим объявляют о введении локдауна. Все понимают, что нужно действовать, а карантинные мероприятия — это наиболее действенный инструмент для расторжения цепи заболевания и сохранения жизни людей, — добавил Денис Шмыгаль.
Напомним, Президент Владимир Зеленский заверил, что анонсированный Минздравом карантин выходного дня продлится лишь несколько недель.