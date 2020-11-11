Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство «готов подставить плечо», чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.

Об этом он написал в Facebook.

— Мы понимаем, что любые ограничительные меры влияют на работу части бизнеса. Поэтому в полной мере восстановим и расширим следующие программы поддержки: компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 тысяч рабочих мест;

выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавшие весной этого года;

вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатываем механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня. 11 ноября по инициативе Министерства здравоохранения Украины будем рассматривать изменения в постановление №641, которые предусматривают усиленный карантин выходного дня. Полный перечень ограничений на заседании правительства представит министр здравоохранения Максим Степанов, — написал Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство после консультаций с бизнесом и экспертами выбрало такую модель карантинных мероприятий, которая «обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы».

— Франция, Германия, Италия, Польша, Чехия и многие другие страны Европы один за другим объявляют о введении локдауна. Все понимают, что нужно действовать, а карантинные мероприятия — это наиболее действенный инструмент для расторжения цепи заболевания и сохранения жизни людей, — добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заверил, что анонсированный Минздравом карантин выходного дня продлится лишь несколько недель.