Задержанную на Бали украинку Дарью Шигаеву отпустили после шести дней ареста.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Индонезии.

В ведомстве заявили, что украинку освободили благодаря совместным усилиям МИД Украины, посольства Украины в Индонезии, кандидата на должность почетного консула Украины на острове Бали Ньомана Астама, активных индонезийцев и украинцев на Бали и ее семьи.

По словам самой Дарьи Шигаевой, «опыт был на удивление менее жестким», чем она ожидала.

— Например, в помещении где я находилась был душ и туалет, телевизор, кондиционер, раскладушки, трехразовое питание (рис, рис, рис, а также еще немного риса с небольшими вкраплениями тофу, овощей, иногда рыбы и даже арбуза или сладостей), — написала Дарья Шигаева в Facebook.

Дарья Шигаева заявила, что визиты посетителей также не были сильно ограниченными.

— Все окружающие силовики и ребята, которые тоже находились под стражей были доброжелательными и уважительными, общались, помогали друг-другу, подбадривали, подкармливали и даже шутили. Это меня честно говоря поразило потому что я ожидала жести именно в этом аспекте, — написала Дарья Шигаева.

Индонезийские правоохранители задержали Дарью Шигаеву 5 ноября.

Поводом для задержания стала посылка с «подозрительным веществом». По словам сестры задержанной, на самом деле в посылке была сливовая пастила.

В Индонезии действуют суровые наказания за транспортировку наркотиков. Смертную казнь вернули в 2013 году.