Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA) прогнозирует в Украине худшую за 10 лет рецессию, в результате которой более 9 млн украинцев окажутся за чертой бедности. С марта месяца 80% украинских домохозяйств потеряли доходы, а задолженность домохозяйств выросла на 15%.

Об этом говорится в отчете ООН за октябрь.

По данным ООН, в Украине в связи с локдауном в 40% семей один из членов потерял работу. Еще хуже ситуация сложилась на территориях, которые пострадали вследствие военного конфликта.

— На неподконтрольных Украины территориях сейчас 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспособления для удовлетворения своих основных потребностей, по сравнению с 49% в начале 2020 года, — говорится в сообщении ООН.

Отмечается, что в мае и июне 2020 Гуманитарный фонд для Украины (UHF) выделил 3,75 млн долл. США для борьбы с коронавирусной болезнью на востоке Украины для поддержки средствами к существованию престарелых и других уязвимых групп населения, поддержки пилотного проекта по отслеживанию контактных лиц больных COVID-19 на подконтрольной территории и увеличение медицинских услуг для преодоления COVID-19 на неподконтрольных. В июне 2020 UHF выделил 1 млн долл. США для содействия гуманитарному доступа и укрепления возможностей партнеров на территориях вне правительственным контролем.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) продолжают оказывать помощь для борьбы с COVID-19 на востоке Украины в рамках выделения средств на сумму 925 000 долл. США Центральным фондом реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ) для преодоления коронавирусной болезни.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская экономика не выдержит введение полного локдауна. Однако, правительство вводит дополнительные ограничения.