Во Франции в городе Нант католики в воскресенье провели мессу под открытым небом в знак протеста против коронавирусных ограничений, которые запрещают мессы в церквях.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Некоторые верующие собрались также у собора Святого Людовика в Версале, недалеко от Парижа. Полиция запретила аналогичную демонстрацию, запланированную в столице.

В Нанте, где расположен один из самых известных соборов Франции, десятки людей в масках стали на колени с зонтиками под открытым небом, чтобы помолиться и поддержать призывы к восстановлению мес в храмах.

— Верните нам мессу, — скандировали люди на площади. — Нам очень трудно. Как будто нас лишают пищи. Нам нужна духовная пища. Когда нас лишают мессы, это похоже на то, что нас лишают пищи, — сказал Жером Дюшен, протестующий, который принимал участие в богослужении в Нанте.

Дюшен сказал, что мессы должны возобновиться, поскольку церкви и соборы могут легко реализовать санитарные протоколы по COVID-19, например, организовав достаточное пространство между прихожанами.

В рамках карантина, который вступил в силу 30 октября, большие общественные собрания во всех религиозных местах были запрещены во Франции из-за опасений, что вирус COVID-19 может быстро распространиться в закрытых помещениях.

Ранее в этом году большое религиозное собрание во французском городе Мюлуз привело к возникновению большой вспышки COVID-19 во время первой волны коронавируса в феврале и марте.