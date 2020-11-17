Октябрьский районный суд Николаевской области приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, который убил семью фермера в Березнеговатском районе.

Такой приговор был вынесен в понедельник, 16 ноября, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Сообщается, что в мае 2019 года года в селе Висунск местный житель пришел к 71-летнему фермеру, у которого ранее работал бухгалтером, однако был уволен в 2013 году за махинации с деньгами, и нанес ему и его 64-летней жене многочисленные удары ножом в различные части тела. Супружеская пара скончалась на месте. После убийства мужчина забрал мобильный телефон, ювелирные изделия и документы.

Отмечается, что свою вину в совершенном преступлении он не признал.

Напомним, что тела убитого фермера и его супруги в мае 2019 года нашел их сын. Спустя два месяца правоохранители задержали подозреваемого в убийстве главы фермерского хозяйства «Шевченко».