Трасса Н-14, фото Укравтодора

«Укравтодор» закончил строительство из бетона ранее одной из самых ужасных дорог в Украине Н-14 сообщением «Николаев — Кропивницкий».

Об этом сообщил руководитель «Укравтодора» Александр Кубраков во вторник, 17 ноября, на пресс-конференции по итогам работы за год, передает delo.ua.

Он заявил, что в правительстве хотят увеличить количество украинских дорог из цемента.

— В четверг, 19 ноября, мы открываем дорогу «Кропивницкий — Николаев», 66 км дороги по Николаевской области сделаны полностью из бетона, это бетонная дорога, в четверг мы уже пускаем движение официально по этой дороге. Есть, конечно, люди, которые там уже сейчас как-то пробираются через села и едут по ней, но в четверг мы открываем движение официально, — отметил Александр Кубраков.

На странице «Укравтодора» в социальной сети Facebook в публикации от 13 ноября сказано, что открывать дорогу будет руководитель Офиса президента Кирилл Тимошенко и руководитель «Укравтодора» Александр Кубраков.

Ранее сообщалось, что в Службе автодорог заявили, что сделают ремонт трассы «Николаев — Кропивницкий» в два раза быстрее, чем планировалось.