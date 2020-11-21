Революция Достоинства в памяти украинцев осталась не просто правом на самовыражение гражданской позиции, но убийством 106 граждан и более 2 тысячами раненых. Такая цена была уплачена за три месяца Евромайдана.

События, которые начались в Украине 21 ноября 2013 года на Майдане Независимости, продолжаются и сейчас.

В этот день начался Евромайдан в знак протеста против политического руководства страны, которое отказалось законодательно закрепить европейский курс страны. В ноябре 2013 года в ЕС проходил саммит Восточного партнерства в Литве, на котором Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации.

День достоинства и свободы стал своего рода преемником государственного праздника День свободы, который был введен в 2005 году Указом тогдашнего президента Виктора Ющенко №1619 и отменен следующим президентом, Виктором Януковичем, в 2010 году.

Ежегодно в этот день в Киеве, как и в других украинских регионах, проходят торжественные мероприятия на Софийской и Михайловской площадях, Крещатике и Майдане Независимости с участием представителей органов власти или местного самоуправления, а также непосредственных участников трагических событий в Украине в 2004, 2013-2014 годах.

Традиционно, мероприятия начинаются с возложения цветов на Аллее Героев Небесной сотни.