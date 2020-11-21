Сегодня, 21 ноября, по случаю годовщины начала Революции Достоинства жители Николаева собрались почтить память погибших.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Десятки николаевцев собрались на традиционном месте, неподалеку от Соборной площади, где на протяжении трех месяцев стоял николаевский Майдан.

Собравшиеся почтили минутой молчания героев Небесной сотни, а также героев, которые отдали свои жизни в боях на востоке Украины. После этого участники акции пошли по улице Соборной в сторону Центрального проспекта и далее к памятнику Небесной сотни. У самого мемориала николаевцы вновь минутой молчания почтили память революционеров и военнослужащих, которые отдали свою жизнь за свободу Украины.

Участие в возложении цветов к памятнику Героям Небесной Сотни приняли глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, кандидаты в депутаты Николаевского городского совета от партии «Европейская солидарность» Елена Киселева и Станислав Мартиросов, руководитель областной организации «Народного Руха» Украины Юрий Диденко, экс-вице-губернатор Николаевской области Оксана Янишевская, заместитель мэра Николаева Юрий Степанец.

Отметим, что 13 ноября 2014 Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в Украине 21 ноября отмечается День достоинства и свободы.

В этот же день, но в 2013 году на Майдане собрались первые несколько сотен протестующих. Николаевщина тоже сделала свой выбор — в городе Николаеве собрались сознательные граждане на николаевский евромайдан, которые в течение 92 дней отстаивали национальные интересы и европейский выбор государства.

Фото: Вячеслав Тешнер