Ограничения промышленности, введенные из-за пандемии COVID-19, не дали ощутимого эффекта на уровень парниковых газов в атмосфере.

Об этом со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию ООН сообщает Associated Pres.

— Падение объемов выбросов газов, связанное с локдаунами, это лишь маленькое отклонение на долгом графике. Нам нужно устойчивое плато (с выбросом газов — прим.), — сказал генсек ВМО Петтери Таалас.

Воздействие пандемии COVID-19 не является «решением проблемы климатических изменений», подчеркнул Таалас.

Из-за ограничительных мер выбросы загрязняющих веществ и вызывающих парниковый эффект газов сократились, но рекордные уровни их содержания в атмосфере - результат многолетнего загрязнения — существенно не снизились, и нынешние изменения в показателях варьируются в пределах обычных среднегодовых норм.

ВМО приводит данные о том, что на пике ограничительных мер в мире с частичной приостановкой работы промышленности выбросы углекислых газов могли сократиться на 17%. Цифры за весь 2020 год пока недоступны, однако согласно оценкам ВМО, речь может идти лишь о сокращении на 4,2-7,5% в международных масштабах.

При этом 2019 год поставил рекорд по росту объемов выбросов углекислых газов, а очищение атмосферы от этих газов является «очень медленным процессом», резюмировал Таалас.