Ограничения промышленности, введенные из-за пандемии COVID-19, не дали ощутимого эффекта на уровень парниковых газов в атмосфере.
Об этом со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию ООН сообщает Associated Pres.
— Падение объемов выбросов газов, связанное с локдаунами, это лишь маленькое отклонение на долгом графике. Нам нужно устойчивое плато (с выбросом газов — прим.), — сказал генсек ВМО Петтери Таалас.
Воздействие пандемии COVID-19 не является «решением проблемы климатических изменений», подчеркнул Таалас.
Из-за ограничительных мер выбросы загрязняющих веществ и вызывающих парниковый эффект газов сократились, но рекордные уровни их содержания в атмосфере - результат многолетнего загрязнения — существенно не снизились, и нынешние изменения в показателях варьируются в пределах обычных среднегодовых норм.
ВМО приводит данные о том, что на пике ограничительных мер в мире с частичной приостановкой работы промышленности выбросы углекислых газов могли сократиться на 17%. Цифры за весь 2020 год пока недоступны, однако согласно оценкам ВМО, речь может идти лишь о сокращении на 4,2-7,5% в международных масштабах.
При этом 2019 год поставил рекорд по росту объемов выбросов углекислых газов, а очищение атмосферы от этих газов является «очень медленным процессом», резюмировал Таалас.
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Ограничения промышленности, введенные из-за пандемии COVID-19, не дали ощутимого эффекта на уровень парниковых газов в атмосфере.
Об этом со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию ООН сообщает Associated Pres.
— Падение объемов выбросов газов, связанное с локдаунами, это лишь маленькое отклонение на долгом графике. Нам нужно устойчивое плато (с выбросом газов — прим.), — сказал генсек ВМО Петтери Таалас.
Воздействие пандемии COVID-19 не является «решением проблемы климатических изменений», подчеркнул Таалас.
Из-за ограничительных мер выбросы загрязняющих веществ и вызывающих парниковый эффект газов сократились, но рекордные уровни их содержания в атмосфере - результат многолетнего загрязнения — существенно не снизились, и нынешние изменения в показателях варьируются в пределах обычных среднегодовых норм.
ВМО приводит данные о том, что на пике ограничительных мер в мире с частичной приостановкой работы промышленности выбросы углекислых газов могли сократиться на 17%. Цифры за весь 2020 год пока недоступны, однако согласно оценкам ВМО, речь может идти лишь о сокращении на 4,2-7,5% в международных масштабах.
При этом 2019 год поставил рекорд по росту объемов выбросов углекислых газов, а очищение атмосферы от этих газов является «очень медленным процессом», резюмировал Таалас.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов