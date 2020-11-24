Королева Великобритании Елизавета II начала производить джин собственной марки на основе растительных пряностей, которые выращены в поместье Сандрингем.

Об этом сообщает Daily Mail.

Стоимость джина Sundringham Celebration Gin емкостью 0,5 л составляет 50 фунтов (1900 гривен). Напиток можно приобрести на сайте поместья. После отмены карантина джин также будет продаваться в сувенирном магазине возле поместья.

Сообщается, что джин крепостью 42 градуса обладает «насыщенным вкусом с ярко выраженными тонами можжевельника и цитрусовым послевкусием». Это уже третий напиток, который выпускается под маркой королевской семьи.

Благодаря производству собственного алкоголя королевская семья хочет сгладить финансовые последствия пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II впервые надела маску на публике во время посещения могилы Неизвестного воина, в день 100-летия его похорон.