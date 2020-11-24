В Николаеве неизвестные снесли с постамента в сквере «Сердце города» декоративный гранитный шар.

Как сообщают в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, прохожие сообщили о случившемся в полицию, которая зафиксировала факт.

Отмечается, что вес декоративного шара составляет больше 250 килограмм. При этом сфера была зафиксирована 20-сантиметровой булавкой, поэтому самостоятельно упасть шар не мог.

— В кратчайшие сроки подрядчик восстановит декоративный элемент и вернет его на место, - сказано в сообщении.

При этом, в Департаменте ЖКХ отмечают, что планируют обратиться в правоохранительные органы, как только будет подсчитано нанесенный ущерб.

Напомним, что в Николаеве неизвестные повредили мемориальную доску, установленную в честь бывшего директора Николаевского академического художественного русского драматического театра Николая Кравченко.