В Николаеве неизвестные снесли с постамента в сквере «Сердце города» декоративный гранитный шар.
Как сообщают в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, прохожие сообщили о случившемся в полицию, которая зафиксировала факт.
Отмечается, что вес декоративного шара составляет больше 250 килограмм. При этом сфера была зафиксирована 20-сантиметровой булавкой, поэтому самостоятельно упасть шар не мог.
— В кратчайшие сроки подрядчик восстановит декоративный элемент и вернет его на место, - сказано в сообщении.
При этом, в Департаменте ЖКХ отмечают, что планируют обратиться в правоохранительные органы, как только будет подсчитано нанесенный ущерб.
Напомним, что в Николаеве неизвестные повредили мемориальную доску, установленную в честь бывшего директора Николаевского академического художественного русского драматического театра Николая Кравченко.
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В Николаеве неизвестные снесли с постамента в сквере «Сердце города» декоративный гранитный шар.
Как сообщают в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, прохожие сообщили о случившемся в полицию, которая зафиксировала факт.
Отмечается, что вес декоративного шара составляет больше 250 килограмм. При этом сфера была зафиксирована 20-сантиметровой булавкой, поэтому самостоятельно упасть шар не мог.
— В кратчайшие сроки подрядчик восстановит декоративный элемент и вернет его на место, - сказано в сообщении.
При этом, в Департаменте ЖКХ отмечают, что планируют обратиться в правоохранительные органы, как только будет подсчитано нанесенный ущерб.
Напомним, что в Николаеве неизвестные повредили мемориальную доску, установленную в честь бывшего директора Николаевского академического художественного русского драматического театра Николая Кравченко.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов