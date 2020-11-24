На Новый год в Николаеве не планируют массовых мероприятий, однако праздничную атмосферу власти пообещали обеспечить.
О планах рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в прямом эфире в соцсетях, пишут НикВести.
Мэр отметил, что массовых мероприятий в связи с эпидемией коронавируса проводиться не будет. Однако на площади Соборной установят новогоднюю атрибутику и фудкорты.
— Мы готовим нашу Соборную площадь к новогоднему празднованию. Не будет там концерта праздничного, не будет сцены. Но будет ёлка, будут фотозоны, будут какие-то домики, где можно будет купить теплые напитки или еду. В любом случае, мы не планируем никаких массовых мероприятий на Новый год. Но атмосферу Нового года обеспечим, — сказал мэр.
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На Новый год в Николаеве не планируют массовых мероприятий, однако праздничную атмосферу власти пообещали обеспечить.
О планах рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в прямом эфире в соцсетях, пишут НикВести.
Мэр отметил, что массовых мероприятий в связи с эпидемией коронавируса проводиться не будет. Однако на площади Соборной установят новогоднюю атрибутику и фудкорты.
— Мы готовим нашу Соборную площадь к новогоднему празднованию. Не будет там концерта праздничного, не будет сцены. Но будет ёлка, будут фотозоны, будут какие-то домики, где можно будет купить теплые напитки или еду. В любом случае, мы не планируем никаких массовых мероприятий на Новый год. Но атмосферу Нового года обеспечим, — сказал мэр.
Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил против карантина «выходного дня».
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов