На Новый год в Николаеве не планируют массовых мероприятий, однако праздничную атмосферу власти пообещали обеспечить.

О планах рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в прямом эфире в соцсетях, пишут НикВести.

Мэр отметил, что массовых мероприятий в связи с эпидемией коронавируса проводиться не будет. Однако на площади Соборной установят новогоднюю атрибутику и фудкорты.

— Мы готовим нашу Соборную площадь к новогоднему празднованию. Не будет там концерта праздничного, не будет сцены. Но будет ёлка, будут фотозоны, будут какие-то домики, где можно будет купить теплые напитки или еду. В любом случае, мы не планируем никаких массовых мероприятий на Новый год. Но атмосферу Нового года обеспечим, — сказал мэр.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил против карантина «выходного дня».