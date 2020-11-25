В понедельник, 23 ноября, со стены возле главной проходной Черноморского судостроительного завода были демонтированы четыре ордена, которыми ЧСЗ был награжден в годы существования СССР.

Об этом сообщает Вечерний Николаев.

На фасаде здания, в котором работали столовая, заводской музей, актовый зал, проходная, и примыкающего к главному административному корпусу ЧСЗ находились макеты двух орденов Ленина, ордена Октябрьской Социалистической Революции и ордена Трудового Красного Знамени УССР.

23 ноября при помощи крана все четыре конструкции были демонтированы.

Отметим, что демонтаж орденов произошел в соответствии с принятым Верховной Радой в апреле 2015 года законом об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику. Одна из главных позиций закона — признание коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине преступным и проводившим политику государственного террора, с соответствующими последствиями для коммунистической символики и пропаганды. Также равноценно нацистскому тоталитарный режим признается в Украине преступным и проводившим политику государственного террора.

В июле 2019 года Конституционный суд Украины признал конституционным закон Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики (закон о декоммунизации).

Также напомним, что в январе 2019 года прокуратура Николаевской области демонтировала последний памятник Ленину в городе.