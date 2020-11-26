В четверг, 26 ноября мэр Николаева Александр Сенкевич провел рабочее совещание по реализации проекту модернизации сетей теплоснабжения, который городской совет реализует совместно с Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО).

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Сообщает, что в совещании приняли участие заместители городского головы Юрий Степанец и Александр Омельчук, директор департамента ЖКХ Сергей Коренев, директор департамента финансов Вера Святелик, представители теплоснабжающих предприятий города.

в мэрии отмечают, что в рамках сотрудничества с НЕФКО Николаев привлекает кредитные и грантовые средства на модернизацию сетей теплоснабжения, расположенных в районе перекрестка Херсонского шоссе и улицы Генерала Свиридова.

В частности, планируется отключение группы домов по улице Черновола от сетей Николаевской ТЭЦ и их подключение к котельной «Николаевоблтеплоэнерго». В результате будет выведена из эксплуатации часть старой теплотрассы длиной в 1200 метров.

Предусмотрено строительство новой котельной в районе улицы Генерала Свиридова. Это даст возможность полностью отключить Херсонское шоссе от нерабочей сети ТЭЦ, и отремонтировать в дальнейшем дорогу на этой улице. Также предусмотрен вывод котельной на проспекте Центральном и ее переподключение к сети ТЭЦ. Общая стоимость реализации составляет 500 тысяч евро, с грантовой составляющей 300 тысяч евро.

Присутствующие составили календарный план и определили дальнейшие шаги работы. Так, сейчас в Николаеве продолжается подготовительный этап. НЕФКО и департамент энергетики начали процедуру тендерных закупок. Они разделены на пять отдельных лотов. При благоприятных обстоятельствах работы начнутся уже весной 2021 года.

Заместитель городского головы Александр Омельчук отметил, что проект модернизации системы централизованного теплоснабжения является очень актуальным для города. В результате это позволит уменьшить потребление энергоресурсов и улучшит качество услуг для николаевцев.

По завершению встречи Александр Сенкевич подчеркнул важность оперативного сбора всей необходимой информации, качественной подготовке необходимой технической и проектной документации, проведение тендерных процедур, чтобы как можно быстрее приступить к реализации задач проекту. Он также подчеркнул важность координации работы всех участников проекта, чтобы не возникало каких-то непредсказуемых проблем или задержки в реализации. Он отметил: одной из главных задач на следующих год является именно развитие инфраструктуры.

Напомним, работы по капитальному ремонту теплосетей «Николаевской ТЭЦ» по улице Московская в Николаеве планируют начать в следующем году.