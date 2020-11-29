Управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации объявило тендер на капитальную реконструкцию здания академического художественного русского драматического театра.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Торги были объявлены 27 ноября, аукцион запланирован на 15 декабря. Ожидаемая стоимость работ — 30 миллионов 383 тысячи 800 гривен. Согласно условиям договора, стоимость работ может измениться, сам проект является переходящим, предварительно, реставрацию подрядчик должен будет закончить до конца следующего года.

Согласно технической спецификации, в перечень работ входит капитальный ремонт фасада, замена кровли, дверей и окон, частичная термосанация здания, обустройство прилегающей территории, монтаж систем уличного освещения и молниезащиты, частичный ремонт помещений и оборудования.

Фасад театра в ноябре 2019 года

Напомним, что в декабре прошлого года на то время глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник пообещал, что в областном бюджете на 2020 год будут заложены деньги на ремонт фасада Николаевского художественного русского драматического театра.

Отметим, что фасад Николаевского академического русского драматического театра на сегодняшний день находится в аварийном состоянии. В феврале 2018 года стало известно, что руководство учреждения попросило у Николаевского облсовета выделить 700 тысяч гривен на разработку научно-сметной документации для дальнейшего ремонта фасада.

Летом этого года мэр Николаева Александр Сенкевич предложил депутатам городского и областного советов отремонтировать перед выборами здание академического русского драматического театра.