Слона Каавана, которого прозвали «самым одиноким в мире», 29 ноября отправили из Пакистана в Камбоджу.

Об этом пишет Медуза.

Кааван 35 лет прожил в тяжелых условиях в зоопарке Исламабада. В 2012 году погибла его подруга Сахели, после чего у него развилось психическое расстройство и избыточный вес.

В 2016 году появилась кампания по спасению Каавана, инициатором которой, среди прочих, стала американская певица Шер.

В мае 2020 года защитники животных добились решения Верховного суда Пакистана, постановившего закрыть зоопарк Исламабада и освободить Каавана.

27 ноября в Пакистан лично прилетела Шер. Она встретилась с премьер-министром страны, поблагодарив его за помощь, а затем посетила Каавана перед отправкой в заповедник.

Она сообщила, что в следующем году выйдет документальный фильм об истории «самого одинокого слона в мире».

Следующие месяцы активисты занимались подготовкой перевозки слона в заповедник в Камбодже.

Ранее сообщалось, что деятельность человека привела к сокращению популяций диких животных в мире более чем на две трети за последние 50 лет.