Слона Каавана, которого прозвали «самым одиноким в мире», 29 ноября отправили из Пакистана в Камбоджу.
Об этом пишет Медуза.
Кааван 35 лет прожил в тяжелых условиях в зоопарке Исламабада. В 2012 году погибла его подруга Сахели, после чего у него развилось психическое расстройство и избыточный вес.
В 2016 году появилась кампания по спасению Каавана, инициатором которой, среди прочих, стала американская певица Шер.
В мае 2020 года защитники животных добились решения Верховного суда Пакистана, постановившего закрыть зоопарк Исламабада и освободить Каавана.
27 ноября в Пакистан лично прилетела Шер. Она встретилась с премьер-министром страны, поблагодарив его за помощь, а затем посетила Каавана перед отправкой в заповедник.
Она сообщила, что в следующем году выйдет документальный фильм об истории «самого одинокого слона в мире».
Следующие месяцы активисты занимались подготовкой перевозки слона в заповедник в Камбодже.
Ранее сообщалось, что деятельность человека привела к сокращению популяций диких животных в мире более чем на две трети за последние 50 лет.
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Слона Каавана, которого прозвали «самым одиноким в мире», 29 ноября отправили из Пакистана в Камбоджу.
Об этом пишет Медуза.
Кааван 35 лет прожил в тяжелых условиях в зоопарке Исламабада. В 2012 году погибла его подруга Сахели, после чего у него развилось психическое расстройство и избыточный вес.
В 2016 году появилась кампания по спасению Каавана, инициатором которой, среди прочих, стала американская певица Шер.
В мае 2020 года защитники животных добились решения Верховного суда Пакистана, постановившего закрыть зоопарк Исламабада и освободить Каавана.
27 ноября в Пакистан лично прилетела Шер. Она встретилась с премьер-министром страны, поблагодарив его за помощь, а затем посетила Каавана перед отправкой в заповедник.
Она сообщила, что в следующем году выйдет документальный фильм об истории «самого одинокого слона в мире».
Следующие месяцы активисты занимались подготовкой перевозки слона в заповедник в Камбодже.
Ранее сообщалось, что деятельность человека привела к сокращению популяций диких животных в мире более чем на две трети за последние 50 лет.