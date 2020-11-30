В Николаевской области и Николаеве сегодня, 30 ноября, прогнозируется значительное ухудшение погодных условий – резкое увеличение осадков, холодный ветер и мокрый снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

«30 ноября в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололед; на юге и востоке порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах страны, кроме юго-восточных направлений, местами гололед (И уровень опасности, желтый)» – говорится в сообщении.

Кроме того, Служба автомобильных дорог в Николаевской области предупреждает: «При желтом уровне опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действий погодных условий»

Также в ведомстве уведомляют, что погодные условия могут остановить транспортное движение на отдельных участках дорог и улиц.

Патрульная полиция Николаевской области рекомендует избегать поездок на автомобиле.

«Если вы все же оказались за рулем: соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, не осуществляйте резких маневров; во время поездок в условиях недостаточной видимости двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями; заблаговременно снижайте скорость перед поворотами и перекрестками, а также светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами», - говорится в сообщении полиции.

Напомним, что вторник, 4 августа, на трассе «Николаев — Ульяновка» произошла авария с участием 9 автомобилей.