Канадский музей науки и инноваций в Оттаве получил в свою коллекцию бутылку с водой возрастом более миллиарда лет.

Об этом сообщила пресс-служба музея.

— Один из старейших музейных артефактов мира добавлен в коллекцию Канадского музея науки и инноваций. Это вода возрастом более миллиарда лет в стеклянной бутылочке, которая является старейшей проточной водой, когда-либо выявленной человечеством, – говорится в сообщении.

Отмечается, что вода была собрана в 2009 году на глубине 2,4 км под поверхностью Земли, в шахте Кидд-Крик вблизи города Тимминс, на севере канадской провинции Онтарио.

— Сделав анализ воды, исследователи обнаружили, что средний ее возраст в 10 раз превышает возраст воды, которая на тот момент считалась древнейшей, – рассказали в музее.

Вода вместе с некоторыми инструментами, которые использовали при ее добыче и исследовании, хранится в хранилище музея и будет доступна для «изучения, толкования и развития коллекции.

Ранее сообщалось, что в ходе исследований Луны с помощью летающего инфракрасного телескопа SOFIA на ее обращенной к Земле стороне впервые в истории зафиксированы следы воды.