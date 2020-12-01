В Украине на 8:00 1 декабря зафиксировано уже 745 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - более 12 000, рост с началом новой недели.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

— 12 498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников, - сообщил Максим Степанов.

По его словам, также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1470 человек;

летальных случаев - 221;

выздоровели - 10 023 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 62 327 (в том числе методом ПЦР - 33 817, методом ИФА - 28 510).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 745 123 человека;

выздоровели - 355 172 человека;

летальных исходов - 12 548;

проведение ПЦР-тестов - 4 562 589.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях", - добавил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 72277 случаев;

Винницкая область - 17 569 случаев;

Волынская область - 24 483 случая;

Днепропетровская область - 39 659 случаев;

Донецкая область - 23 157 случаев;

Житомирская область - 30 100 случаев;

Закарпатская область - 23 438 случаев;

Запорожская область - 31 608 случаев;

Ивано-Франковская область - 37 017 случаев;

Киевская область - 38 528 случаев;

Кировоградская область - 5382 случая;

Луганская область - 6350 случаев;

Львовская область - 46 891 случай;

Николаевская область - 18 985 случаев;

Одесская область - 45 838 случаев;

Полтавская область - 22 763 случая;

Ровенская область - 31 283 случая;

Сумская область - 29 627 случаев;

Тернопольская область - 28 095 случаев;

Харьковская область - 55 702 случая;

Херсонская область - 10 371 случай;

Хмельницкая область - 29 751 случай;

Черкасская область - 23 590 случаев;

Черновицкая область - 33942 случаи;

Черниговская область - 18 717 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело 63 189 103 человека, из них выздоровели 40 476 138. Количество умерших возросло до 1 466 762.

Согласно данным Worldmeters, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 22-м - по количеству смертей от COVID-19. В Европе Украина на восьмом месте по распространению и на девятом - по количеству смертей от COVID-19.