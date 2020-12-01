В Украине на 8:00 1 декабря зафиксировано уже 745 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - более 12 000, рост с началом новой недели.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
— 12 498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников, - сообщил Максим Степанов.
По его словам, также за минувшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях", - добавил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело 63 189 103 человека, из них выздоровели 40 476 138. Количество умерших возросло до 1 466 762.
Согласно данным Worldmeters, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 22-м - по количеству смертей от COVID-19. В Европе Украина на восьмом месте по распространению и на девятом - по количеству смертей от COVID-19.
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В Украине на 8:00 1 декабря зафиксировано уже 745 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - более 12 000, рост с началом новой недели.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
— 12 498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников, - сообщил Максим Степанов.
По его словам, также за минувшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях", - добавил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело 63 189 103 человека, из них выздоровели 40 476 138. Количество умерших возросло до 1 466 762.
Согласно данным Worldmeters, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 22-м - по количеству смертей от COVID-19. В Европе Украина на восьмом месте по распространению и на девятом - по количеству смертей от COVID-19.