Николаевский областной краеведческий музей присоединился к акции «Миллион деревьев». На территории учреждения высадили уникальное дерево Гинкго Билоба.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Дерево имеет лечебные свойства и положительно влияет на экологию. Гинкго Билоба называют древнейшим деревом планеты. По словам исследователей, ему около 250 миллионов лет. Долгое время дерево считалось вымершим, а его семена снова нашли в Японии 300 лет назад.
— Это экологически устойчивое растение. Растение, которое живет 1000 и более лет, и украсило бы наши улицы с весны до осени. Оно очень красивое и, кроме того, помогает человеку как лекарственный вид рождения, — рассказала Анна Веденеева, старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела.
Гинко имеет второе название, в честь немецкого поэта — дерево Гетте. Сотрудники учреждения рассказали, что побывали в музее Гетте в Германии, откуда привезли горстку земли, с которой и посадили дерево.
Напомним, в сентябре в Николаеве облагородили место возле официально самого старого дерева города, известной, как мама-дубица, которая является памятником природы и растет по ул. Адмирала Макарова, 1, возле 4 городской больницы.
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Николаевский областной краеведческий музей присоединился к акции «Миллион деревьев». На территории учреждения высадили уникальное дерево Гинкго Билоба.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Дерево имеет лечебные свойства и положительно влияет на экологию. Гинкго Билоба называют древнейшим деревом планеты. По словам исследователей, ему около 250 миллионов лет. Долгое время дерево считалось вымершим, а его семена снова нашли в Японии 300 лет назад.
— Это экологически устойчивое растение. Растение, которое живет 1000 и более лет, и украсило бы наши улицы с весны до осени. Оно очень красивое и, кроме того, помогает человеку как лекарственный вид рождения, — рассказала Анна Веденеева, старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела.
Гинко имеет второе название, в честь немецкого поэта — дерево Гетте. Сотрудники учреждения рассказали, что побывали в музее Гетте в Германии, откуда привезли горстку земли, с которой и посадили дерево.
Напомним, в сентябре в Николаеве облагородили место возле официально самого старого дерева города, известной, как мама-дубица, которая является памятником природы и растет по ул. Адмирала Макарова, 1, возле 4 городской больницы.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
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