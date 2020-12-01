Николаевский областной краеведческий музей присоединился к акции «Миллион деревьев». На территории учреждения высадили уникальное дерево Гинкго Билоба.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Дерево имеет лечебные свойства и положительно влияет на экологию. Гинкго Билоба называют древнейшим деревом планеты. По словам исследователей, ему около 250 миллионов лет. Долгое время дерево считалось вымершим, а его семена снова нашли в Японии 300 лет назад.

— Это экологически устойчивое растение. Растение, которое живет 1000 и более лет, и украсило бы наши улицы с весны до осени. Оно очень красивое и, кроме того, помогает человеку как лекарственный вид рождения, — рассказала Анна Веденеева, старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела.

Гинко имеет второе название, в честь немецкого поэта — дерево Гетте. Сотрудники учреждения рассказали, что побывали в музее Гетте в Германии, откуда привезли горстку земли, с которой и посадили дерево.

Напомним, в сентябре в Николаеве облагородили место возле официально самого старого дерева города, известной, как мама-дубица, которая является памятником природы и растет по ул. Адмирала Макарова, 1, возле 4 городской больницы.