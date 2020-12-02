Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования.

Об этом сообщает ВВС.

Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения признало вакцину безопасной.

Отмечается, что вакцинация людей из приоритетных групп может начаться в ближайшие дни.

Британия заказала 40 миллионов доз вакцины. Этого хватит, чтобы вакцинировать 20 миллионов человек — каждый должен получить по две прививки.

Первые дозы вакцины прибудут в страну в ближайшие дни.

Напомним, что компании Pfizer Inc и BioNTech обратились в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) с просьбой об условном разрешении на использование вакцины против COVID-19.