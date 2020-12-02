Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования.
Об этом сообщает ВВС.
Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения признало вакцину безопасной.
Отмечается, что вакцинация людей из приоритетных групп может начаться в ближайшие дни.
Британия заказала 40 миллионов доз вакцины. Этого хватит, чтобы вакцинировать 20 миллионов человек — каждый должен получить по две прививки.
Первые дозы вакцины прибудут в страну в ближайшие дни.
Напомним, что компании Pfizer Inc и BioNTech обратились в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) с просьбой об условном разрешении на использование вакцины против COVID-19.
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Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования.
Об этом сообщает ВВС.
Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения признало вакцину безопасной.
Отмечается, что вакцинация людей из приоритетных групп может начаться в ближайшие дни.
Британия заказала 40 миллионов доз вакцины. Этого хватит, чтобы вакцинировать 20 миллионов человек — каждый должен получить по две прививки.
Первые дозы вакцины прибудут в страну в ближайшие дни.
Напомним, что компании Pfizer Inc и BioNTech обратились в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) с просьбой об условном разрешении на использование вакцины против COVID-19.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
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|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа