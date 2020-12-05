Волонтеры запустили 20-метровый флаг Украины над оккупированным Крымом.

Об этом рассказал волонтер из Краматорска Влад Борода, пишет «Громадське радіо».

По его словам, акцию посвятили Дню Вооруженных сил, который Украина будет отмечать 6 декабря. Флаг размерами 20 на 7 метров запустили вместе с около 7 тысячами листовок.

— В воскресенье планируется еще один флаг на Донецк и во вторник планируется еще один флаг на Луганск, - отметил волонтер.

Он уточнил, что средства на пошив флагов присылали, в том числе жители оккупированных территорий.

— Во-первых, таким образом мы показываем, что это наша земля. Но самое главное, мы демонстрируем свою поддержку людям, которые остались на оккупированных территориях, которые верят в нас, которые верят в то, что эта земля вернется и они снова будут на свободной земле жить, а не оккупированной, - сказал Влад Борода.

Ранее сообщалось, что в Киеве продолжаются работы по установке флагштока для наибольшего – главного флага страны.