Сотрудники подразделения по борьбе с контрабандой Киевской таможни и полицейские обнаружили рекордную для аэропорта Борисполь партию контрабандного янтаря — 285 килограммов камней пытались отправить в Китай.
Об этом сообщила пресс-служба таможни.
Груз пытались отправить как несопровождаемый багаж. Для этого физическое лицо забронировало в самолете 13 мест. В таможенной декларации она задекларировала груз как вещи.
Однако при таможенном досмотре в каждом пакете обнаружили необработанный янтарь разного размера и оттенков, который в целом весил 285 килограммов.
В настоящий момент полиция янтарь изъяла.
— Это чуть ли не самая большая партия задержанного янтаря, который пытались незаконно вывезти из Украины за всю историю Киевской таможни Гостаможслужбы, в частности таможенного поста «Борисполь», - сказано в сообщении.
Напомним, что в Ровенской области полицейские изъяли янтаря на 1,2 миллиона долларов.
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Сотрудники подразделения по борьбе с контрабандой Киевской таможни и полицейские обнаружили рекордную для аэропорта Борисполь партию контрабандного янтаря — 285 килограммов камней пытались отправить в Китай.
Об этом сообщила пресс-служба таможни.
Груз пытались отправить как несопровождаемый багаж. Для этого физическое лицо забронировало в самолете 13 мест. В таможенной декларации она задекларировала груз как вещи.
Однако при таможенном досмотре в каждом пакете обнаружили необработанный янтарь разного размера и оттенков, который в целом весил 285 килограммов.
В настоящий момент полиция янтарь изъяла.
— Это чуть ли не самая большая партия задержанного янтаря, который пытались незаконно вывезти из Украины за всю историю Киевской таможни Гостаможслужбы, в частности таможенного поста «Борисполь», - сказано в сообщении.
Напомним, что в Ровенской области полицейские изъяли янтаря на 1,2 миллиона долларов.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
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|
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