Сотрудники подразделения по борьбе с контрабандой Киевской таможни и полицейские обнаружили рекордную для аэропорта Борисполь партию контрабандного янтаря — 285 килограммов камней пытались отправить в Китай.

Об этом сообщила пресс-служба таможни.

Груз пытались отправить как несопровождаемый багаж. Для этого физическое лицо забронировало в самолете 13 мест. В таможенной декларации она задекларировала груз как вещи.

Однако при таможенном досмотре в каждом пакете обнаружили необработанный янтарь разного размера и оттенков, который в целом весил 285 килограммов.

В настоящий момент полиция янтарь изъяла.

— Это чуть ли не самая большая партия задержанного янтаря, который пытались незаконно вывезти из Украины за всю историю Киевской таможни Гостаможслужбы, в частности таможенного поста «Борисполь», - сказано в сообщении.

Напомним, что в Ровенской области полицейские изъяли янтаря на 1,2 миллиона долларов.