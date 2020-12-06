В Португалии смягчат карантин на Рождество, однако на Новый год снова вернут ограничения.
Об этом сообщает Reuters.
В период с 23 по 26 декабря в стране не будут действовать ограничения на передвижения в пределах страны. Также нет лимитов на количество людей, которые могут собираться в одном доме.
Комендантский час 24 и 25 декабря будет начинаться в 2:00 вместо 23:00 в текущее время.
После Рождества ограничения вновь ужесточат. На Новый год будет действовать запрет на собрания людей на улице в группы более чем шесть человек. Также нельзя будет устраивать вечеринки и ездить к родственникам в другие регионы.
В Португалии в ноябре фиксировали рекордные показатели заражения коронавирусом. В декабре показатели снизились, также на спад пошло количество активных случаев.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что полный перечень ограничений, которые планируют ввести в январе, будет обнародован на заседании Кабинета министров в среду, 9 декабря.
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В Португалии смягчат карантин на Рождество, однако на Новый год снова вернут ограничения.
Об этом сообщает Reuters.
В период с 23 по 26 декабря в стране не будут действовать ограничения на передвижения в пределах страны. Также нет лимитов на количество людей, которые могут собираться в одном доме.
Комендантский час 24 и 25 декабря будет начинаться в 2:00 вместо 23:00 в текущее время.
После Рождества ограничения вновь ужесточат. На Новый год будет действовать запрет на собрания людей на улице в группы более чем шесть человек. Также нельзя будет устраивать вечеринки и ездить к родственникам в другие регионы.
В Португалии в ноябре фиксировали рекордные показатели заражения коронавирусом. В декабре показатели снизились, также на спад пошло количество активных случаев.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что полный перечень ограничений, которые планируют ввести в январе, будет обнародован на заседании Кабинета министров в среду, 9 декабря.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа