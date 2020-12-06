В Португалии смягчат карантин на Рождество, однако на Новый год снова вернут ограничения.

Об этом сообщает Reuters.

В период с 23 по 26 декабря в стране не будут действовать ограничения на передвижения в пределах страны. Также нет лимитов на количество людей, которые могут собираться в одном доме.

Комендантский час 24 и 25 декабря будет начинаться в 2:00 вместо 23:00 в текущее время.

После Рождества ограничения вновь ужесточат. На Новый год будет действовать запрет на собрания людей на улице в группы более чем шесть человек. Также нельзя будет устраивать вечеринки и ездить к родственникам в другие регионы.

В Португалии в ноябре фиксировали рекордные показатели заражения коронавирусом. В декабре показатели снизились, также на спад пошло количество активных случаев.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что полный перечень ограничений, которые планируют ввести в январе, будет обнародован на заседании Кабинета министров в среду, 9 декабря.