С начала декабря в культурно-спортивном комплексе «Экватор» начал работу уникальный медицинский центр для реабилитации спортсменов — «Украинская спортивная клиника – Николаев».

Клиника оснащена самым передовым современным медицинским и спортивным оборудованием ведущих мировых производителей: BTL, Technogym, Zimmer, Adidas, TRX, чтобы контролировать состояние здоровья спортсменов, оказывать им профессиональную помощь при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, пишут Новости-N.

В медицинском центре располагаются не только консультационные кабинеты, зал физиотерапии, медицинское оборудование, но и большой спортивный зал с множеством специализированных спортивных тренажеров. Таким образом в одном здании расположены и медицинская клиника, и спортивный клуб, что очень комфортно для спортсменов, которые хотят вернуться в спорт после полученной травмы или перенесенной болезни.

История создания центра началась весной 2020 года, когда по всей Украине был объявлен карантин. У главы наблюдательного совета ПАО «Экватор», депутата Николаевского городского совета Сергея Кантора, который также является главой наблюдательного совета Муниципального футбольного клуба «Николаев», возникла идея открыть центр для оказания медицинской помощи в период реабилитации футболистов. Поскольку в Николаеве подобного рода учреждений не было, Сергей Кантор обратился за помощью к специалистам, которые рассказали ему как должен функционировать медицинский центр данной направленности. В частности, он познакомился ведущим специалистом в области спортивной травматологии и реабилитации, врачом из Харькова Олегом Владимировичем Касаткой, который также является руководителем «Украинского центр реабилитации спортсменов» и партнером клиники «Villa Stuart Sport Clinic» (Рим, Италия), аккредитованной FIFA. После чего было принято решение создать «Украинскую спортивную клинику» в Николаеве.

В течение всего периода создания Центра, Олег Касатка приезжал в Николаев, и на сегодняшний день работает в клинике с группой своих специалистов из Харькова: обследуют пациентов, устанавливают диагнозы, проводит лечение согластно принятым в ведущих европейских центрах спортивной медицины стандартам. Основу создания Центра в Николаеве составил опыт, создания спортивной клиники в Харькове, которая успешно работает уже пять лет и специалисты которой оказали помощь тысячам спортсменов, среди которых чемпионы Европы, мира, призеры Олимпийских игр.

Олег Касатка — специалист в области ортопедии и травматологии, а также спортивной медицины с 25-летним стажем работы, в частности, руководителя медицинской службы футбольных клубов элитного дивизиона Украины. Первым спортсменом, который обратился к нему за медицинской помощью был футболист. В тот момент, в 2001 году, он определили для себя спортсменов, как особую категорию пациентов, которая требует качественной специфической помощи. Кроме этого он пришел к мнению, что такого рода медицинскую помощь им не окажут ни в одной из обычных клиник и больниц в Украине.

Травмы действительно являются большой проблемой для действующего спортсмена, и раньше для их решения спортсмены были вынуждены обращаться за помощью не в государственные или частные больницы, а искать личного врача. Перед врачом в таком случае стоит задача не просто лечить спортсмена, а в кратчайшие сроки вернуть его в спорт. «Украинский центр реабилитации спортсменов» в Харькове организован и работает таким образом, что спортсмен может проходить лечение, не прекращая ни на один день тренировочный процесс. По такому же принципу теперь будет работать и медицинский центр в Николаеве, который стал вторым подобным центром в нашей стране.

Медицинским директором центра является врач-травматолог из Харькова Сергей Рац, по словам которого, в Украине очень мало центров для лечения спортсменов, поэтому открытие «Украинской спортивной клиники» в Николаеве – это значимое событие для Украины и, в первую очередь, для всего южного региона. Основная задача — превратить Центр в мощную спортивно-медицинскую базу, куда для лечения будут приезжать спортсмены со всей страны.

При этом, в Центр могут обращаться не только профессиональные спортсмены, но и люди, занимающиеся спортом на любительском уровне, а также не связанные со спортомлюди, которые получили травмы опорно-двигательного аппарата. Оказывать такую помощь в центре будут не только взрослым, но и детям, среди которых, как известно, также много спортсменов.

Одним из первых пациентов спортивной клиники стал николаевский футболист Роман Попов, который играл в составе многих команд: одесский «Черноморец», запорожский «Металлург», кировоградская «Звезда», а на сегодняшний день он является игроком МФК «Николаев». В 2019 году Роман Попов был признан лучшим футболистом Николаевской области.

Спортсмен решил обратиться в медицинский центр «Украинская спортивная клиника – Николаев», поскольку получил травмы, которые в течение полугода не позволяют ему выходить на поле.

— Я наслышан о центре в Харькове, многие мои знакомые футболисты лечились там и после выздоровления продолжили играть. Очень хорошо, что у нас в Николаеве появился подобный центр для лечения и реабилитации спортсменов. Я здесь сегодня первый раз, меня осмотрели так, как не осматривали никогда и нигде раннее – буквально с ног до головы. За то время, что сегодня здесь нахожусь, узнал много полезной для себя информации, которую мне доступно объяснили врачи. После нашей сегодняшней встречи мне составили индивидуальный план лечения и тренировок, который будет длиться до середины января. Каждый день в клинике я буду проходить физиотерапевтические процедуры и параллельно тренироваться в двухразовом режиме по шесть часов в день, шесть дней в неделю. Я готов к такой работе, потому что очень скучаю за игрой и хочу вернуться на поле здоровым и быть полезным своей команде. Такого внимания к моему здоровью, в своей спортивной жизни – не припомню! Не предполагал, что у нас в городе такое может быть, - рассказал Роман Попов.

Напомним, что на базе Центрального стадиона в Николаеве состоялась презентация формы для детско-юношеской футбольной школы (ДЮФШ) футбольного клуба «Николаев».