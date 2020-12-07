В понедельник, 7 декабря, в Николаеве на Соборной площади к празднованию Дня Святого Николая и Нового года начали устанавливать искусственную елку, также продолжается монтаж ледового катка и светодиодных конструкций.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

По словам рабочих, все работы должны закончить до 18 декабря.

Уже установлены два ряда домиков, в прошлые годы они предоставлялись предпринимателям для продажи еды и напитков.

Отметим, что на среду, 9 декабря, назначено заседание исполкома Николаевского горсовета, где планируют утвердить мероприятия, посвященные новогодним праздникам. В проекте решения исполкома, опубликованном на официальном сайте горсовета, сказано, что организатором размещения и функционирования аттракционов, ярмарочного городка и катка является ООО «Аттракцион-Инвест».

Работа ярмарки и аттракционов прекратится 25 января, так обозначено в документе.

Предпринимателей обяжут принять следующие карантинные меры:

- нанести маркировку для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между клиентами не менее 1,5 метра;

- обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски или респираторы), осуществлять надлежащий контроль за их использованием;

- обеспечить централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры (урны).

Напомним, декорации на площади Соборной начали устанавливать еще 4 декабря.