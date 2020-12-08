Не смотря на то, что в последние недели эпидемическая ситуация в стране несколько стабилизировалась, но усиления карантинных ограничений в январе украинцам не избежать.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Faceboook.

Во время локдауна предусматривается: закрытие школ и детских садов; не будут работать государственные учреждения; запрет на обслуживание посетителей в ресторанах, кафе, барах; под запретом работа развлекательных заведений; будет запрещена деятельность фитнес-центров, спортзалов.

В то же время будет разрешаться работа:

общественного транспорта (с ограничением пассажиров по количеству мест для сидения);

продуктовых магазинов, аптек, автозаправок;

горнолыжных курортов;

гостиниц (разрешено обеспечение завтраками);

церкви (с ограничением 1 человек на 5 кв. м);

заведения общественного питания смогут работать только в режиме доставки и выдачи заказов;

въезд и выезд граждан Украины за пределы страны также будет разрешен.

Однако окончательный перечень карантинных ограничений будет принят на заседании правительства 9 декабря.

Как отметил Денис Шмыгаль, правительство работает над перечнем карантинных мероприятий совместно с главами городов и ОГА. По его словам, руководители городов и ОГА поддерживают запрет на следующие мероприятия: запретить проведение праздничных концертов, работа дискотек и ночных клубов, массовые мероприятия в помещениях, работа хостелов, ТРЦ — 100% опрошенных; прекратить работу музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга — 95%; запретить проведение новогодних ярмарок, деятельность спортзалов и фитнес-центров — 90%.

— В то же время городские головы и руководители ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест), заведений общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания), — отметил Денис Шмигаль.

Прогнозируется, что жесткий карантин может длиться три недели, ведь по словам Минздрава ограничения будут эффективны в случае их введения именно на этот период.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что полный перечень ограничений, которые планируют ввести в январе, будет обнародован на заседании Кабинета министров в среду, 9 декабря.

Также напомним, что в Украине не планируют останавливать работу транспорта даже во время жесткого карантина, который Министерство здравоохранения рекомендует ввести после Нового года на три недели.