Глобальный механизм по доступу к вакцинам от COVID-19 — COVAX — одобрил запрос Украины на получение вакцины против коронавирусного заболевания. Министерство здравоохранения ожидает бесплатно получить 8 миллионов доз.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Помимо самой вакцины, в рамках программы Украина получит шприцы для инъекций.
— Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование (+2 ... + 8) для пунктов прививки приехало в кратчайшие сроки, — отметил Виктор Ляшко.
Также Минздрав будет привлекать предприятие Укрвакцина и частные компании для обеспечения доступа к оборудованию для хранения вакцины при -60 или -80 °С.
Напомним, Украина обратилась за помощью к Канаде в получении партии вакцины от COVID-19. Известно, что эта страна закупила такое количество вакцины, которое позволить пять раз вакцинировать все население.
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Глобальный механизм по доступу к вакцинам от COVID-19 — COVAX — одобрил запрос Украины на получение вакцины против коронавирусного заболевания. Министерство здравоохранения ожидает бесплатно получить 8 миллионов доз.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Помимо самой вакцины, в рамках программы Украина получит шприцы для инъекций.
— Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование (+2 ... + 8) для пунктов прививки приехало в кратчайшие сроки, — отметил Виктор Ляшко.
Также Минздрав будет привлекать предприятие Укрвакцина и частные компании для обеспечения доступа к оборудованию для хранения вакцины при -60 или -80 °С.
Напомним, Украина обратилась за помощью к Канаде в получении партии вакцины от COVID-19. Известно, что эта страна закупила такое количество вакцины, которое позволить пять раз вакцинировать все население.