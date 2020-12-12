Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Помимо самой вакцины, в рамках программы Украина получит шприцы для инъекций.

— Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование (+2 ... + 8) для пунктов прививки приехало в кратчайшие сроки, — отметил Виктор Ляшко.

Также Минздрав будет привлекать предприятие Укрвакцина и частные компании для обеспечения доступа к оборудованию для хранения вакцины при -60 или -80 °С.

Напомним, Украина обратилась за помощью к Канаде в получении партии вакцины от COVID-19. Известно, что эта страна закупила такое количество вакцины, которое позволить пять раз вакцинировать все население.