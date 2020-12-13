Все страны мира должны объявить «чрезвычайное положение климата».

Об этом во время онлайн-саммита по случаю пятой годовщины Парижской климатического соглашения заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, сообщает Радио Свобода.

Глобальное чрезвычайное положение, по мнению Гутерриша, должно продолжаться, пока не будет достигнута нейтральность углерода, а выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся до нуля.

В саммите приняли участие лидеры из более 70 стран, которые обсудили более амбициозные планы борьбы с глобальным потеплением. Среди участников отсутствовали США.

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала выделить более 600 млн долларов в поддержку глобальных усилий по борьбе с изменением климата, заявив, что «все государства должны иметь возможность финансировать необходимые инвестиции в защиту климата».

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна сократит выбросы на 65% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.

Парижское климатическое соглашение, подписанное в 2015 году, обязало участников принять меры в попытке ограничить повышение глобальной температуры в рамках 2 градусов по Цельсию. Однако ООН предупредила, что, как ожидается, температура Земли в этом веке возрастет более чем 3 градуса.

Соединенные Штаты, на долю которых приходится около 15% глобальных выбросов парниковых газов, стали первой страной, которая вышла из соглашения. Такое решение в ноябре приняла администрация действующего президента США Дональда Трампа.