Об этом сообщает BFM TV.

Во избежание погромов, как во время предыдущих двух субботних акций, на улицы Парижа, Лиона и других крупных городов вышли тысячи правоохранителей. Впрочем, столкновений с протестующими все же избежать не удалось.

В частности, на Площади Республики во французской столице полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать протестующих. Те в ответ бросали дымовые шашки, бутылки и камни. BFM TV сообщал о применении слезоточивого газа и в Лионе.

По данным министерства внутренних дел Франции, всего в 85 акциях протеста по всей стране 12 декабря приняли участие более 26 тысяч человек, из них около пяти тысяч — в Париже. Это меньше, чем в предыдущие две субботы (более 57 тысяч 5 декабря и 133 тысячи 28 ноября).

Правоохранители задержали всего 164 человека, из них 142 — во французской столице. К вечеру акции протеста прекратились, люди разошлись по домам.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил, что 12 декабря удалось избежать серьезных столкновений и погромов, например поджогов автомобилей и крушения витрин магазинов.

— Сила осталась за законом, — написал он в Twitter.

Протест вызвал законопроект о «глобальной безопасности», статья 24 которого запрещает публиковать изображения правоохранителей при исполнении обязанностей с целью «нанести ущерб их физической или психической неприкосновенности». Наказать за такое могут штрафом в 45 тысяч евро или заключением сроком до одного года.