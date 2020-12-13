В Париже и других французских городах третью субботу подряд прошли акции протеста против так называемого закона о глобальной безопасности, который, среди прочего, запрещает публиковать фото силовиков при исполнении. Правоохранители утверждают, что в этот раз протесты были более мирными.
Об этом сообщает BFM TV.
Во избежание погромов, как во время предыдущих двух субботних акций, на улицы Парижа, Лиона и других крупных городов вышли тысячи правоохранителей. Впрочем, столкновений с протестующими все же избежать не удалось.
В частности, на Площади Республики во французской столице полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать протестующих. Те в ответ бросали дымовые шашки, бутылки и камни. BFM TV сообщал о применении слезоточивого газа и в Лионе.
По данным министерства внутренних дел Франции, всего в 85 акциях протеста по всей стране 12 декабря приняли участие более 26 тысяч человек, из них около пяти тысяч — в Париже. Это меньше, чем в предыдущие две субботы (более 57 тысяч 5 декабря и 133 тысячи 28 ноября).
Правоохранители задержали всего 164 человека, из них 142 — во французской столице. К вечеру акции протеста прекратились, люди разошлись по домам.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил, что 12 декабря удалось избежать серьезных столкновений и погромов, например поджогов автомобилей и крушения витрин магазинов.
— Сила осталась за законом, — написал он в Twitter.
Протест вызвал законопроект о «глобальной безопасности», статья 24 которого запрещает публиковать изображения правоохранителей при исполнении обязанностей с целью «нанести ущерб их физической или психической неприкосновенности». Наказать за такое могут штрафом в 45 тысяч евро или заключением сроком до одного года.
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В Париже и других французских городах третью субботу подряд прошли акции протеста против так называемого закона о глобальной безопасности, который, среди прочего, запрещает публиковать фото силовиков при исполнении. Правоохранители утверждают, что в этот раз протесты были более мирными.
Об этом сообщает BFM TV.
Во избежание погромов, как во время предыдущих двух субботних акций, на улицы Парижа, Лиона и других крупных городов вышли тысячи правоохранителей. Впрочем, столкновений с протестующими все же избежать не удалось.
В частности, на Площади Республики во французской столице полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать протестующих. Те в ответ бросали дымовые шашки, бутылки и камни. BFM TV сообщал о применении слезоточивого газа и в Лионе.
По данным министерства внутренних дел Франции, всего в 85 акциях протеста по всей стране 12 декабря приняли участие более 26 тысяч человек, из них около пяти тысяч — в Париже. Это меньше, чем в предыдущие две субботы (более 57 тысяч 5 декабря и 133 тысячи 28 ноября).
Правоохранители задержали всего 164 человека, из них 142 — во французской столице. К вечеру акции протеста прекратились, люди разошлись по домам.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил, что 12 декабря удалось избежать серьезных столкновений и погромов, например поджогов автомобилей и крушения витрин магазинов.
— Сила осталась за законом, — написал он в Twitter.
Протест вызвал законопроект о «глобальной безопасности», статья 24 которого запрещает публиковать изображения правоохранителей при исполнении обязанностей с целью «нанести ущерб их физической или психической неприкосновенности». Наказать за такое могут штрафом в 45 тысяч евро или заключением сроком до одного года.