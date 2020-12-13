Со следующего месяца по всей Италии начнется сооружение специальных павильонов в форме первоцветов для прививки населения от коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

В начале следующего года итальянские власти намерены построить 300 таких павильонов, а на момент пика вакцинации их количество возрастет до 1500.

Такие специфические павильоны в виде первоцветов были спроектировано архитектором Стефано Боэри. Он утверждает, что его команда выбрала первоцвет как символ, ведь это цветок, который извещает о приходе весны.

Соответственно, первоцвет станет символом кампании вакцинации, которая пройдет под лозунгом «Италия возрождается с цветком».

Как сообщалось, массовую вакцинацию от коронавируса в Италии планируют начать в середине января. В правительстве надеются, что большинство итальянцев будут привиты до сентября.

С начала пандемии COVID-19 в Италии умерли от этой болезни более 64 тысяч человек. А всего коронавирус был подтвержден за это время у 1,84 миллиона жителей Италии.