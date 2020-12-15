Украина занимает 30 место в Европе по числу смертности от COVID-19 на миллион населения. Ситуацию с коронавирусом в стране удалось стабилизировать.

Об этом рассказал в эфире телеканала «Украина 24» министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК-Украина.

По его словам, летальность от коронавируса в Украине составляет 1,7%.

— То есть, мы остановили ураганный рост заболеваемости. Мы понимаем, что ситуация остается сложной. Впереди, у нас может быть увеличение количества заболеваний, — отметил Максим Степанов.

Ранее сообщалось, что Национальная академия наук Украины прогнозирует падение заболеваемости коронавирусом в стране до конца декабря. По одному из прогнозов НАН, по состоянию на 28 декабря будет чуть более 2 тысяч новых случаев в день.