В Антарктиде на острове Галиндез, где находится украинская станция «Академик Вернадский», откололся край ледника.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

«На острове Галиндез, где расположена наша станция, от ледника Woozle Hill откололся край льда. Опытные полярники говорят, что в этом районе откол такого масштаба произошел впервые. Высота отколовшейся части составляет около 20 метров, это почти как 7-этажный дом. Ширина — 5 м», — говорится в сообщении.

В НАНЦ добавили, что трещина в месте откола была давно, и ученые постоянно наблюдали за ледником.

Эти исследования важны, ведь ледники, как и, например, пингвины или луговик, «рассказывают» об изменениях климата во всем мире", отметили в Центре.

Напомним, в августе на украинскую станцию «Академик Вернадский» в Антарктиде неожиданно вернулись пингвины.