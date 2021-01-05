В Польше разгорается скандал с вакцинацией от COVID-19. Ряд знаменитостей и политиков получили прививки, хотя они не входят в перечень, определенный властями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское телевидение.
Кампания вакцинации против COVID-19 стартовала в Польше 27 декабря. Первыми — на нулевом этапе — должны были вакцинированы, в том числе, медицинские работники. Однако в последние дни были вакцинированы люди, не входящие в эту группу.
В частности, признались, что были вакцинированы ряд актеров, бывший премьер-министр, а ныне депутат Европарламента Лешек Миллер. Эти люди были вакцинированы на базе Варшавского медицинского университета.
По итогам проверки министр здравоохранения Польши Адам Недзельски заявил, что в Университетском клиническом центре Варшавского медицинского университета имело место преднамеренное нарушение правил программы вакцинации.
— С уверенностью можно сказать, что имело место умышленное нарушение правил Национальной программы иммунизации, — сказал он.
По словам министра, нарушения, обнаруженные в первый день проверки, являются основанием для наложения штрафа в размере более 250 тысяч злотых (около 67 тысяч долларов). Это минимальный штраф, который Университетский клинический центр Варшавского медицинского университета должен выплатить.
Напомним, что Великобритания станет первой страной, которая начнет использовать недорогую и легко транспортируемую вакцину от COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета.
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В Польше разгорается скандал с вакцинацией от COVID-19. Ряд знаменитостей и политиков получили прививки, хотя они не входят в перечень, определенный властями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское телевидение.
Кампания вакцинации против COVID-19 стартовала в Польше 27 декабря. Первыми — на нулевом этапе — должны были вакцинированы, в том числе, медицинские работники. Однако в последние дни были вакцинированы люди, не входящие в эту группу.
В частности, признались, что были вакцинированы ряд актеров, бывший премьер-министр, а ныне депутат Европарламента Лешек Миллер. Эти люди были вакцинированы на базе Варшавского медицинского университета.
По итогам проверки министр здравоохранения Польши Адам Недзельски заявил, что в Университетском клиническом центре Варшавского медицинского университета имело место преднамеренное нарушение правил программы вакцинации.
— С уверенностью можно сказать, что имело место умышленное нарушение правил Национальной программы иммунизации, — сказал он.
По словам министра, нарушения, обнаруженные в первый день проверки, являются основанием для наложения штрафа в размере более 250 тысяч злотых (около 67 тысяч долларов). Это минимальный штраф, который Университетский клинический центр Варшавского медицинского университета должен выплатить.
Напомним, что Великобритания станет первой страной, которая начнет использовать недорогую и легко транспортируемую вакцину от COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета.