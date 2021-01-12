В течение 2020 года в полицию Николаевской области поступило 15 тысяч 772 сообщений и заявлений о совершении домашнего насилия, из которых 185 - от детей.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Сотрудники полиции составили 3378 протоколов по статье 173-2 «Совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания». Также следователи начали 548 уголовных производств, в том числе 70 - по статье 126-1 «Домашнее насилие». Кроме того, открыто 21 уголовное производство по статье 390-1 «Невыполнение ограничительных мер или непрохождение программы для обидчиков». На профилактический учет полицейские поставили 2388 обидчиков, 91,5% которых - мужчины. Всего на таком учете состоит 1933 человека. Также сообщается, что у 18 обидчиков изъяли оружие и аннулировали разрешения на право его хранения и ношения.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области полиция задержала 18-летнего юношу по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девушки.