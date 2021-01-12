По сообщению Николаевского областного гидрометеорологического центра, на территории Николаевской области и Николаева 13 января ожидается осложнение погодных условий.

Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики предупреждают о снеге, местами значительном, метели, гололедице на дорогах и снежном накате. Ветер северо-западный, 9-14 м / с. Температура воздуха в течение суток 0-5° мороза.

«Осложнения погодных условий 13 января отвечает II уровню опасности (желтый) и могут привести к нарушениям электроснабжения, работы служб коммунального хозяйства, строительной отрасли, нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Информация будет уточняться штормовыми предупреждениями», — отметили в ГСЧС.

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