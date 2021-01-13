На первых в этом году почтовых марках Швеции появится изображение 18-летней экоактивистки Греты Тунберг. Они поступят в продажу 14 января и будут стоить 12 шведских крон.

Об этом во вторник, 12 января сообщает Медуза.

На марке девушка в желтом плаще стоит на утесе и наблюдает за полетом стрижей. Рисунок создал художник Хеннинг Тролльбек.

— Мотивы на марках должны отражать наше время, в котором экологический вопрос актуален уже много лет, не в последнюю очередь благодаря сильному голосу Греты Тунберг, — считают в PostNord.

Вместе с ними Postnord выпустит три марки с изображением города Гетеборг на западе Швеции в честь 400-летнего юбилея со дня его основания. Марки будут стоить 12 крон - примерно полтора доллара за штуку.

В 2019 году Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time. Она прославилась после своей эмоциональной речи в ООН. До этого девочка организовала "школьные забастовки за климат". Став популярной, Грета стала пропагандировать свои идеи, путешествуя по миру. У нее появились свои последователи.