«Николаевоблтеплоэнерго» запустило в работу новый котел для поставок тепла в микрорайон Намыв

Коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» получило новый котел, который обеспечит отоплением жителей Намыва.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Николаевоблтеплоэнерго».

«Николаевоблтеплоэнерго» уже запустило котел Viessmann Vitomax-D, 26,4 MВт для работы в максимальном режиме для обеспечения теплом микрорайона Намыв. Оборудование поставляет тепло в 87 многоэтажных домой, 2 школы и 3 детских сада, также котел отапливает роддом в микрорайоне Намыв.

«Негабаритный котел, перевозка которого стало настоящим событием для николаевцев 4 января, на сегодня уже в работе и обеспечивает теплом 87 многоэтажек, 3 детских сада, 2 школы, родильный дом и физкультурно-оздоровительный комплекс в мкрн Намыв», - указано в Facebook пресс-службы.

Мощности нового котла позволят заменить три устаревших котла на предприятии, к тому же для нового оборудования не требуется человек, котел работает в автоматическом режиме. «Николаевоблтеплоэнерго» сможет поставлять жителям Намыва более качественные услуги.

«— Преимущества котла Viessmann очевидны - все работает в автоматическом режиме. Это современно и безопасно. На этой котельной ранее были установлены 3 котла мощностью по 10 Гкал. А мощность нового котла - 22, 7 Гкал, который гораздо лучше и качественнее работает, предоставляя услуги для жителей мкрн Намыв. На сегодня он уже в работе: выполнены монтажные работы по установке на штатное место, выполнена обвязку котла по газу и воде, изоляционные работы, проведены пусконаладочные работы», - отметил директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Ранее Никвести сообщали, что коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» Николаевского городского совета потратит почти 16 миллионов гривен на оплату электроэнергии для котелен на протяжении двух месяцев.