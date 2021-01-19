В столице Франции, над Сеной, построят пешеходный мост «Зеленая линия». Мост будет использоваться не только по прямому назначению, его будут использовать соседние рестораны и жители близлежащих районов для выращивания фруктов и овощей.

Об этом пишет Spring wise.

Архитекор Винсент Каллебо придумал концепцию моста с растениями под впечатлением от устройства парка High Line в Нью-Йорке. Мост, названный «Зеленой линией», соединит 12-й и 13-й округа в Париже. Засаженный растениями мост будет использоваться для выращивания продуктов питания для окружающих ресторанов и жителей соседних домов, а также для отдыха и базы экологических технологий, на мосту установят солнечные панели и ветряные турбины.

На мосту появится «сад чистого воздуха» с видами растений, которые могут поглощать вредные частицы из воздуха. Также будет сад, «поглощающий углероды», с древесными растениями, которые эффективно поглощают углерод. На мосту выделят значительную территорию под обустройство теплиц с участием населения. Вода для растений будет поступать из системы сбора дождевой воды.

Конструкция моста также включает солнечные панели, ветряные турбины и биогазовую систему, каждая из которых направит излишки энергии в близлежащие здания.

— «Зеленая линия» будет играть социальную роль для своих пользователей. Мост способствует обмену мнениями, потому что это место отдыха, созерцания и благополучия. Мы хотим создать питательную среду для социально устойчивого городского развития. Ранее мы рассматривали такие идеи, как превращение парковок в супермаркетах в городские фермы и превращение неиспользуемого пространства на крыше университета в органическую ферму. Когда-нибудь на крыше почти каждого дома может быть ферма, - заявил архитектор Винсент Каллебо.

Напомним, после окончания летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут во французской столице, власти города дадут «зеленый свет»‎ проекту реконструкции Елисейских полей за 250 миллионов евро.