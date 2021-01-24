В Украине за минувшие сутки зафиксировали 3915 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 117 детей и 111 медработник.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242) областях, Киеве (240), а также Днепропетровской (236) области.

За вчера провели 23 081 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР — 17 600, методом ИФА — 5 481.

С начала пандемии в Украине заразились уже 1 миллион 191 тысяч 812 человек, скончались — 21 861, выздоровели — 947 514.

Напомним, что по информации на 10:30 22 января в Николаевской области 196 новых случаев инфицирования, 1,5 тысячи выздоровели, 4 человека умерли от осложнений, связанных с заболеванием.