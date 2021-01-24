23 января в селе Приют Вознесенского района с морпехом Александром Отрепьевым прощались все жители.
Об этом говорится в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».
21 января в районе проведения операции объединенных сил от пули снайпера погиб военнослужащий из Николаева Александр Отрепьев. Ранение было несовместимым с жизнью.
В селе Приют Еланецкой ОТГ Вознесенского района с погибшим морским пехотинцем прощались родственники, друзья, собратья и все, кто был знаком с ним.
Лично знал военного заместитель командира батальона морской пехоты с морально-психологического обеспечения Евгений Дзысь. Говорит, это боль для роты потерять такого собрата. Александра вспоминает как хорошего и добросовестного человека.
Для батальона эта потеря уже третья за последние ротацию.
Приехала поддержать семью советник председателя Николаевского облсовета по вопросам АТО Виктория Матиенко. Говорит, что, к сожалению, в список семей погибших добавилась и эта семья. Всего в Николаевской области их уже 169.
Александр Отрепьев был наводчиком отделения батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала М. Белинского, старшим матросом. По контракту служил более полутора лет. 21-го января в районе села Водяное Луганской области при исполнении служебных обязанностей погиб от огнестрельного пулевого сквозного ранения шеи, несовместимого с жизнью.
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23 января в селе Приют Вознесенского района с морпехом Александром Отрепьевым прощались все жители.
Об этом говорится в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».
21 января в районе проведения операции объединенных сил от пули снайпера погиб военнослужащий из Николаева Александр Отрепьев. Ранение было несовместимым с жизнью.
В селе Приют Еланецкой ОТГ Вознесенского района с погибшим морским пехотинцем прощались родственники, друзья, собратья и все, кто был знаком с ним.
Лично знал военного заместитель командира батальона морской пехоты с морально-психологического обеспечения Евгений Дзысь. Говорит, это боль для роты потерять такого собрата. Александра вспоминает как хорошего и добросовестного человека.
Для батальона эта потеря уже третья за последние ротацию.
Приехала поддержать семью советник председателя Николаевского облсовета по вопросам АТО Виктория Матиенко. Говорит, что, к сожалению, в список семей погибших добавилась и эта семья. Всего в Николаевской области их уже 169.
Александр Отрепьев был наводчиком отделения батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала М. Белинского, старшим матросом. По контракту служил более полутора лет. 21-го января в районе села Водяное Луганской области при исполнении служебных обязанностей погиб от огнестрельного пулевого сквозного ранения шеи, несовместимого с жизнью.