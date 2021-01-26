С мая 2020 года в радиологическом отделении Николаевского областного онкодиспансера не могут ввести в эксплуатацию новое дорогостоящее оборудование.

Об этом рассказал главный врач учреждения Максим Безносенко в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам соцполитики, здравоохранения, материнства, детства, защиты прав участников и ветеранов АТО/ООС и их семей, гендерного равенства, передают НикВести.

Депутат облсовета Татьяна Демченко возмутилась, что в онкодиспансере простаивает современного оборудование, приобретенное в 2019 году.

Отметим, что в 2019 году за счет Государственного фонда регионального развития и деньги областного бюджета — 80 миллионов гривен — были начаты ремонтные работы в радиологическом отделении. На выполнение проекта было приобретено дорогостоящее современное медицинское оборудование — Terabalt и компьютерный томограф общей стоимостью 47 миллионов гривен. Также за деньги Николаевского городского совета (30 миллионов гривен) был приобретен единственный в Украине брахитерапевтический комплекс Sagi Nova HDR. Общая стоимость приобретенного оборудования составляет 77 миллионов гривен.

— Сколько еще будет стоять оборудование, столько денег надо, чтобы завершить (ремонт, — прим.). стыд и позор! Купить больше чем на 100 миллионов оборудования, которое просто тупо простаивает из-за того, что больше года не решается ряд проблем, — сказала Татьяна Демченко.

Главврач Максим Безносенко отметил, что оборудование состоит из трех компонентов — аппарата, дуги, которая введена в эксплуатацию и сейчас работает, и источника ионизирующего излучения, который находится на хранении в государственном предприятии «Изотоп».

Он рассказал, что ввод в эксплуатацию нового оборудования невозможен, пока «Изотоп» не вывезет из бункеров старый источник радиационного излучения. Однако все обращения к госпредприятию с мая 2020 года онкодиспансера и управления капстроительства ОГА, которое отвечает за ремонтные работы, оставались без ответа. По его словам, только вчера удалось связаться с новым руководством «Изотопа», которое пообещало решить вопрос в этом году.

— У меня есть три бункера, где находится два работающих аппарата. Один 90-го года выпуска, которому сейчас 30 лет, второй — 2004 года. Для того, чтобы мы смогли заменить аппарат 90-го года на современный, который простаивает, нужно вывезти источник ионизирующего излучения. Ни один строитель или работник не зайдет в бункер, где есть ионизирующее излучение. Для этого идут переговоры с «Изотопом». Он должен привезти головку на аппарат Terabalt и забрать две головки со старого аппарата. Только после того, как не будет в помещении этого источника, могут выполняться строительные работы. Terabalt у нас закуплен в декабре 2019, помещение было отремонтировано и готово к инсталляции этого аппарата в мае 2020 года. С управлением капительного строительства мы обращались в «Изотоп» с мая и не получали никакого ответа. Буквально вчера мы вышли на нового и.о. директора, который дал какие-то разъяснения. Что в 2021 году источник будет вывезен и оборудование инсталлировано. Они услышали наши мольбы, что нужно сделать это как можно скорее, — сказал Максим Безносенко.

Он подчеркнул, что установка источника и введение в эксплуатацию оборудования возможны только при участии «Изотопа», поскольку госпредприятие является монополистом.

— Мы не можем вывезти из бункера радиоактивный источник и оставить его на территории больницы, — добавил главврач онкодиспансера.

Напомним, 30 октября 2018 года жители Николаевской области обратились к депутатской комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций с просьбой решить вопрос с покупкой необходимого оборудования для радиологического отделения Николаевского областного диспансера. При этом Николаев — единственный областной центр в Украине, где в онкологической больнице нет оборудования для малоинвазивных хирургических вмешательств. В июне 2019 года в аукционе по капитальному ремонту радиологического корпуса Николаевского областного онкологического диспансера за 69,6 миллиона гривен победила компания «Антарес–БУД». Подрядчик должен был до 31 декабря 2019 года провести ремонт водопровода и канализации, ремонт отопления и вентиляции, установить компьютерный томограф, провести ремонт электросетей, ремонт пожарной сигнализации, провести озеленение территории, ремонт тротуаров и ряд других работ. Позже стало известно, что радиологическое отделение Николаевского областного онкологического диспансера будут ремонтировать на протяжении двух лет вместо заявленных ранее 6 месяцев.