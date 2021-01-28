Патрульные катера P190 «Славянск» и P191 «Старобольск» оснастят боевыми модулями и корабельными системами американского производства, раньше на них стояло советское оборудование.

Информацию о модернизации кораблей ВМФ передает Defense Express.

Катера типа «Айленд» были вооружены устаревшими советскими 25-мм автоматическими пушками М-110, ВМФ получил эти корабли в октябре 2019 с полностью демонтированными американскими боевыми системами, тогда командование флота решило временно снарядить катера советским вооружением.

Для повышения боеспособности катера хотели обеспечить торпедами СЕТ-72 калибром 400 мм та 30-мм артиллерийскими установками АК-306.

В начале года командующий ВМФ ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа выступил за введение унификации артиллерийских корабельных систем, поскольку в Украине их не производят, а «мешанина» советских образцов вооружения с западными аналогами негативно влияет на обороноспособность флота. Отсутствие унификации корабельных систем вооружения усложняет подготовку корабельных расчетов, ремонт и содержание кораблей.

— Поэтому нам надо решать, что это будет за артиллерия, она должна быть единой, стандартизированной, чтобы у нас не было различных калибров, кораблей с различным оборудованием, чтобы все было унифицированным, - отметил Алексей Неижпапа.

Напомним, Украина согласовала с Турцией производство для ВМС Украины четырех кораблей по турецкому проекту. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности требует, чтобы эти корверты были оснащены газотурбинными установками от ГП «Зоря»-«Машпроект».