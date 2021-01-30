Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Украине пришел ответ от COVAX. В феврале Украина получит 117 тысяч доз мРНК-вакцины от Pfizer/BioNTech американского производства, которая сразу будет распределена для вакцинации работников больниц, что оказывают помощь пациентам с COVID-19, — написал он.

Кроме того, по данным санитарного врача, параллельно в течение первого полугодия, начиная с февраля, Украина сможет получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании. И это только в рамках механизма COVAX, подчеркнул он.

В то же время Ляшко отметил, что COVAX в целом получила заявки на первую волну от 72 стран, из них отобрали 18 стран, среди которых и Украина. По его словам, это подтверждает, что Украина способна обеспечить необходимую холодовую цепь и логистику вакцин со сверхнизкими температурами хранения.

Напомним, если в Украину одновременно будут доставлены вакцины Pfizer (в рамках программы COVAX) и китайская Sinovac, то в первую очередь для вакцинации медработников будут использовать Pfizer.