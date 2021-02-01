За прошедший 2020 год в роддомах Николаева родился 4401 ребенок. Об этом говорится в ответе Управления здравоохранения Николаевского городского совета на информационный запрос НикВести.

Из общего количества новорожденных, мальчиков - 2278, девочек - 2123.

Больше всего детей родилось в роддоме №3 - 1715. В роддоме №1 родилось 862 ребенка, в роддоме №2 - 1426. Кроме того, 398 детей родилось в городской больнице №5 Николаева.

Ранее в пресс-службе мэрии сообщили, что в прошлом году в Николаеве родилось на 800 детей больше, чем в 2019 году. Такая статистика - впервые за последние 5 лет.

Напомним, в роддом №3 Николаева, на базе которого планируется создание перинатального центра, хотят приобрести оборудование, необходимое для выхаживания рожденных ранее положенного срока младенцев.