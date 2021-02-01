Об этом передает испанская газета ABC, сообщает Hromadske.

На пилотный проект, который продлится три года, выделят 50 миллионов евро. Правительство планирует финансово поддерживать компании, которые сократят свою рабочую неделю с 40 до 32 часов, но не будут уменьшать зарплату для своих работников.

Инициатором плана была левоцентристская партия Más País. Как рассказал лидер партии Иньиго Эррегон, сперва представители Más País встретятся с Министерством промышленности, чтобы договориться об исследовании, которое определит, в каких сферах деятельности сначала нужно вводить более короткую рабочую неделю.

По его словам, финансовые выплаты компаниям в течение трех лет будут постепенно сокращать, поскольку они должны становиться более финансово устойчивыми. В общем цель проекта в том, чтобы благодаря сокращению рабочего дня увеличить производительность труда так, чтобы доходы компаний не упали.

Эррегон также ответил на критику плана. Он уверяет, что сто лет назад никто не мог представить даже 8-часовой рабочий день, а сейчас Испании нужно «работать лучше».

Лидер Más País также надеется, что пилотный проект представит большинству компаний выгоды сокращенной рабочей недели и они самостоятельно, без поддержки государства, будут вводить изменения.

Последние несколько лет компании по всему миру тестируют сокращение рабочей недели. Хотя и существуют опасения, что такие сокращения могут привести к уменьшению производительности, результаты экспериментов доказывают обратное. Так, в Microsoft Japan производительность работников возросла на 40% после введения 4-дневной рабочей недели. Кроме того, на 23% сократились затраты компании на электроэнергию и на 59% — объемы печати документов.

Эксперимент с четырехдневной рабочей неделей вводили в компании Perpetual Guardian в Новой Зеландии. При этом заработная плата оставалась неизменной. Тогда сотрудники рассказали, что они стали меньше нервничать, производительность труда выросла, а затраты компании на электроэнергию сократились. В то же время часть сотрудников заявила, что они в дополнительный выходной скучали по коллегам и работе. Со временем компания решила уже полноценно запустить сокращенную рабочую неделю.