С 1 марта из Николаевского аэропорта можно будет улететь в Шарм-эль-Шейх. Также с конца марта возобновляются рейсы в Киев, а с мая открывается полетная программа в Анталию.

Информацию корреспонденту НикВести подтвердил директор аэропорта Федор Барна.

Пока что запланировано по одному рейсу в неделю.

— Мы начнем с одного рейса по понедельникам. С 1 числа летим. Если пойдет загрузка — добавят рейсы. Будем смотреть, потому что COVID-19. А с мая — два рейса на Анталию, — сказал Федор Барна.

Также он сообщил, что с конца марта из Николаевского аэропорта планируются ежедневный рейсы на Киев.

Напомним, 1 августа, Николаевский международный аэропорт впервые за 13 лет принял первый регулярный рейс из Киева, который выполняла компания «Роза Ветров» («Windrose Airlines»).