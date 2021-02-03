В рейтинге доверия к политикам мэр Киева Виталий Кличко обошел президента Владимира Зеленского, третий — бывший премьер Владимир Гройсман.
Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.
Больше всего респондентов доверяют Виталию Кличко (37,5% доверяют и 51,8% не доверяют, баланс доверия-недоверия составляет -14,3%), Владимиру Зеленскому (35,6% против 59,6%, баланс — 24%), Владимиру Гройсману (30,9% против 54,2%, баланс — 23,3%).
Если сравнивать результаты опроса о доверии к политикам по состоянию на конец 2020 года, то наибольшие изменения наблюдаются в случае: Виталий Кличко — рост с 31,8% до 37,5%, Владимира Гройсмана — рост с 25,4% до 30,9% и Юлии Тимошенко — рост с 16,6% до 26,2%.
В общем, ко всем политикам процент тех, кто им не доверяет, выше процента тех, кто доверяет, за исключением лидера "Силы и чести" Игоря Смешко (баланс +3,7%) и председателя ВР Дмитрия Разумкова (+2,1%).
Исследование проводилось с 27 января по 1 февраля 2021 года Киевским международным институтом социологии. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРІ) было опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9% — для показателей, близких к 50%, 2,5% — для показателей, близких к 25%, 1,9% — для показателей, близких к 12%, 1,3% — для показателей, близких к 5%.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
В рейтинге доверия к политикам мэр Киева Виталий Кличко обошел президента Владимира Зеленского, третий — бывший премьер Владимир Гройсман.
Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.
Больше всего респондентов доверяют Виталию Кличко (37,5% доверяют и 51,8% не доверяют, баланс доверия-недоверия составляет -14,3%), Владимиру Зеленскому (35,6% против 59,6%, баланс — 24%), Владимиру Гройсману (30,9% против 54,2%, баланс — 23,3%).
Если сравнивать результаты опроса о доверии к политикам по состоянию на конец 2020 года, то наибольшие изменения наблюдаются в случае: Виталий Кличко — рост с 31,8% до 37,5%, Владимира Гройсмана — рост с 25,4% до 30,9% и Юлии Тимошенко — рост с 16,6% до 26,2%.
В общем, ко всем политикам процент тех, кто им не доверяет, выше процента тех, кто доверяет, за исключением лидера "Силы и чести" Игоря Смешко (баланс +3,7%) и председателя ВР Дмитрия Разумкова (+2,1%).
Исследование проводилось с 27 января по 1 февраля 2021 года Киевским международным институтом социологии. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРІ) было опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9% — для показателей, близких к 50%, 2,5% — для показателей, близких к 25%, 1,9% — для показателей, близких к 12%, 1,3% — для показателей, близких к 5%.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа