В рейтинге доверия к политикам мэр Киева Виталий Кличко обошел президента Владимира Зеленского, третий — бывший премьер Владимир Гройсман.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Больше всего респондентов доверяют Виталию Кличко (37,5% доверяют и 51,8% не доверяют, баланс доверия-недоверия составляет -14,3%), Владимиру Зеленскому (35,6% против 59,6%, баланс — 24%), Владимиру Гройсману (30,9% против 54,2%, баланс — 23,3%).

Если сравнивать результаты опроса о доверии к политикам по состоянию на конец 2020 года, то наибольшие изменения наблюдаются в случае: Виталий Кличко — рост с 31,8% до 37,5%, Владимира Гройсмана — рост с 25,4% до 30,9% и Юлии Тимошенко — рост с 16,6% до 26,2%.

В общем, ко всем политикам процент тех, кто им не доверяет, выше процента тех, кто доверяет, за исключением лидера "Силы и чести" Игоря Смешко (баланс +3,7%) и председателя ВР Дмитрия Разумкова (+2,1%).

Исследование проводилось с 27 января по 1 февраля 2021 года Киевским международным институтом социологии. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРІ) было опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9% — для показателей, близких к 50%, 2,5% — для показателей, близких к 25%, 1,9% — для показателей, близких к 12%, 1,3% — для показателей, близких к 5%.